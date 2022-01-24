Adana Demirspor'da iki ayrılık

Konuyla ilgili Adana temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz futbolcularından Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

Her iki oyuncumuza da sezon sonuna kadar mücadele verecekleri takımlarında başarılar dileriz."