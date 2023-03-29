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Son dakika haberi Adana ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

AFAD'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, Adana'nın Saimbeyli ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldiği açıklandı

Giriş: 29.03.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Adana ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
HABERTURK.COM / AA

ADANA'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi sıkıntılı bir ihbar almadık. Bir olumsuzluk görünmüyor. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

ADANA'DA 3,7'LİK ARTÇI

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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