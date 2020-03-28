AA

Adalet Bakanlığınca, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı iki hafta daha ertelendi.

Adalet Bakanlığı'nın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında uzattığı tedbirler şöyle belirlendi:

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler

2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları

3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller

4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri

5- Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler

6- Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı

7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması

iki hafta süreyle ertelendi.

• Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.

• Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.