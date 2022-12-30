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Haberler Merak Edilenler Son dakika haberi: TÜRK-İŞ aralık ayı açlık-yoksulluk sınırını açıkladı!

Son dakika haberi Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

TÜRK-İŞ aralık ayı açlık-yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 8 bin 130 TL, yoksulluk sınırı 26 bin 485 TL olarak duyuruldu. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,41, son 12 aylık yüzde 98,41 oranında arttı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 10 bin 610 TL'ye ulaştı

Giriş: 30.12.2022 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: TÜRK-İŞ aralık ayı açlık-yoksulluk sınırını açıkladı!
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Aralık 2022 sonuçları açıklandı.

4 kişilik ailenin açlık sınırı 8 bin 130 TL, yoksulluk sınırı 26 bin 485 TL olarak duyuruldu. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,41, son 12 aylık yüzde 98,41 oranında arttı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 10 bin 610 TL'ye ulaştı.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*

Aralık

2020

Aralık 2021

Kasım

2022

Aralık

2022

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

799,47

1.249,34

2.349,54

2.451,55

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

618,46

960,83

1.862,43

1.951,20

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

788,98

1.232,46

2.319,54

2.421,55

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

424,21

655,22

1.255,34

1.306,27

Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması)

2.631,12

4.097,85

7.786,85

8.130,56

Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama)

8.570,42

13.348,00

25.364,35

26.483,93

Gıda Harcamasındaki Değişim

Ara.21

Kas.22

Ara.22

Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı%

24,92

4,87

4,41

On İki Aylık Değişim Oranı%

39,32

90,02

98,41

Son On İki Ay İtibariyle Değişim Oranı%

55,74

137,38

98,41

TÜRK-İŞ tarafından son verilerle ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Nitelikli kalkınmanın temel gereklerinden birisi tutulan beşeri sermayenin tohumları olan çocuklar, son yıllarda beslenebilme konusunda sıkıntı çekmektedir. Türkiye’de çocuklarına beslenme koymaya maddi durumu yetmeyen aileler, okul kantinlerindeki yiyecekleri satın almakta zorlanan çocuklar, marketlerde bebek mamalarına konulan alarmlar ve çocuk ürünlerinde gerçekleşen polisiye vakalar bunun göstergeleri niteliğindedir. Ek olarak TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye’de 720 bin çalışan çocuk vardı. Hane halkı gelirine katkıda bulunmak, kendini geçindirmek gibi nedenlerle bunların 247 bini (%34,3’ü) eğitimine devam edememiştir. Mart 2022’de yayınlanan verilere göre; OECD ülkeleri arasında yoksulluk içinde yaşayan çocukların en yüksek olduğu ülke %22,7 oran ile Türkiye’dir (Yani 5 çocukta 1’den fazlası). Ayrıca TC. Sağlık Bakanlığı’nın 2017’de Türkiye genelinde yaptığı çocuk çağı şişmanlık araştırmasında %2,3’lük kesim bodur çıkmıştır. Bu oran Batı Avrupa ülkeleri arasında %1,4’e kadar gerilemiş durumdadır. Uzmanlara göre; bir toplumda bodur çocuk oranı ne kadar yüksekse beslenme yetersizliği ve bozukluğu o kadar yaygın bir sorun demektir.

TÜRK-İŞ’in 35 yıldır yaptığı araştırma ile de ortaya konulmaya çalışılan; bir çocuk ve bir gencin(2 kişi) yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi amacıyla gerekli olan besinlerin temini için zaruri tutar 2022 Aralık ayında 3.727 TL olmuştur. Ancak haneler kira, faturalar, ulaşım gibi kısıntıya gidemeyeceği zorunlu harcamalarını karşılayabilmek maksadıyla mümkün olduğunca gıdadan kısmak ve/veya yetersiz beslenmek durumunda kalmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 2021 Türkiye raporuna göre; hanelerin %79’unun, tüketimlerinde daha ucuz ve daha az yeğlenen gıdaları tercih etmek durumunda kalmış olmaları da bu olumsuz koşulları kanıtlayan verilerden bir diğeridir. Tüm bunlar gelecek nesillerin fizyolojik ve bilişsel gelişimini yani ülkenin istikbâlini olumsuz etkilemektedir."

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