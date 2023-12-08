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        Haberler Dünya ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi

        Son dakika haberi ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi

        ABD hükümetinin, İİT ve Arap Birliği Temas Grubunun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Malikinin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:53 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:01
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        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
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        ABD hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

        Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında basın toplantısı düzenledi.

        Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı.

        ABD HÜKÜMETİ KISITLAMA GETİRDİ

        Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor. ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'ye kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.

        Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

        Temas Grubu'nun cumartesi Kanada’da görüşmeler yapması öngörülüyor.

        *Haberin görseli İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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