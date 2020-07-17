ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün FETÖPDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise beraatini istedi.