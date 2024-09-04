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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Son dakika haberi A Milli Takım'da sakatlık şoku! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi A Milli Takım'da sakatlık şoku!

        TFF, sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kampından çıkarıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:50
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        A Milli Takım'da sakatlık şoku!
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        TFF'den yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu." ifadeleri kullanıldı.

        HEKİMOĞLU, ÜMİT MİLLİ'YE

        Öte yandan Beşiktaş'ta forma giyen bir diğer genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'nun da U21 Milli Takımı'na gideceği açıklandı ve "Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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