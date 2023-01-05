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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 10'uncu kez bir araya geldi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre bugünkü toplantı 6'lı Masa'nın şimdiye kadar yaptığı en uzun toplantı oldu. İlk defa adaylığın konuşulacağı bir toplantı olarak tarif edilmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugünkü toplantıda adaylık konusunun açılacağını belirtti.Toplantıda ayrıca Sinan Ateş suikasti, başörtüsü teklifi ve HDP'ye Hazine yardımı blokajının konuşulduğu belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yaklaşık 9,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.