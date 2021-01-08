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Son dakika haberler... 56 saat sürecek hafta sonu kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 6'ncısı uygulanacak olan hafta sonu kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte yoğunluk yüzde 72'ye kadar çıktı

08.01.2021 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
KISITLAMA SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı başladı! Ne zaman bitecek? - Haberler
56 saat sürecek kısıtlama başladı
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AA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta 6'ncısı uygulanacak hafta sonu kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00'de sona erecek.

İstanbul'da kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar ise trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

AA'nın haberine göre kentin ana arterleri, Edirne istikameti, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş istikametlerinde trafik yoğunlaştı.

Levent-Mecidiyeköy yönünde de uzun araç kuyrukları gözlendi. Öte yandan, TEM Otoyolu'ndan Ümraniye sapağına kadar olan trafik nedeniyle vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını şehir dışında geçirmek isteyenler de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 18.52 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

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