İHA

Adana'da 5 liralık otopark ücretini vermek istemeyen araç sahibi ve otopark görevlisi arasındaki kavgada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, geçen salı günü Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi 19 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Volkan E. (39) arkadaşları Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ile birlikte Tepebağ Mahallesi'ne geldi. Volkan E. lüks otomobilini buradaki otoparka bıraktı. Bir süre sonra geri geldiğinde otopark görevlisi Cumali T. (34) 5 lira otopark ücreti istedi. Ancak Volkan E. "Ne otopark ücreti burası benim arkadaşımın" diyerek para vermeyince tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce kavgaya dönüşen olaya Volkan E. ve Cumali T.'nın arkadaşları da dahil oldu. Kavgada Volkan E. tabanca kullanırken, karşı tarafa da sopa ve bıçak kullandı. Kavga sonucunda Volkan E. bacağından bıçakla, Zafer T. (30) başından silahla, Cumali T.(34) silahla, çevredeki Hayati K. (52) de silahla yaralanırken, Yusuf T. (52) ve Vedat Y.'de (27) sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri de sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kazan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüpheliler ile tedavileri tamamlanan yaralılardan Volkan E., Yusuf S., Vedat Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ile Emre E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar ifadelerinde kavganın 5 liralık otopark ücreti yüzünden çıktığını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan E. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.