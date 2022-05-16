5 çocuk annesiydi! Bıçaklayıp yaktılar!

Son dakika haberler... Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde, geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış bir kadına ait cansız bedenle karşılaşınca jandarmaya haber verdi.

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi.

Yapılan araştırmada cansız bedenin, Silopi ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Külter'e ait olduğu saptandı.

Sakine Külter'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Sakine Kültür'ün cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Van'a gönderildiği öğrenildi.