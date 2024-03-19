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        Haberler Sağlık Son dakika haberi: 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

        Son dakika haberi 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:30
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        47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

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