46 ilde 140 mağdur! Masaj salonu vurgunu!

İHA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine “Eskort” adı altında ilanlar vererek, yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurdukları kişileri buluşma vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı.

"İCRA TAKİBİ BAŞLATILACAK"

İHA'da yer alan habere göre başkalarının T.C kimlik numaraları ile başkalarına ait banka hesap kartlarını kiralayıp kullanan şebeke üyelerinin, eskort sitelerini arayan kişilerle irtibata geçip kendilerini avukat olarak tanıttıktan sonra, “Masaj salonundan randevu almışsınız ve gelmemişsiniz, randevuyu iptal etmemişsiniz, ödeme yapmadığınızdan dolayı masaj salonunu ve çalışanlarının uğradığı zararları tazmin etmek için hakkınızda icra takibi başlatılacaktır” şeklinde beyanda bulunarak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi.

46 İLDE 140 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Eskort dolandırıcılığı şebekesinin çökertilmesi için 6 aylık yapılan takip, teknik analizler ve 376 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 46 ilde tespit edilen 140 vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıktı.

3 İLDE 15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

49 CEP TELEFONU VE 62 SIM KART ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 49 adet cep telefonu, 62 adet sim kart, 72 adet banka kartı, 20 adet flaş bellek, 5 adet laptop bilgisayar, 52 bin 780 TL, 300 euro para ve 1 tam, 4 çeyrek altın ile çok sayıda doküman ve mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

23 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

3 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere Denizli’ye getirildi.

Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i “Sanal eskort dolandırıcılığı yapmak” suçundan tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.