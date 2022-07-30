4 çocuk annesi öldü! Alkollü sürücü serbest!

İHA

Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sarıt ve Deredüzü mahalleleri arasında 24 Temmuz günü saat 17.40 sıralarında, iddiaya göre bağ evinde yaşayan 4 çocuk annesi Gökçen Bulut (66) yolda karşında karşıya geçerek yol kenarında beklemeye başladı.

YOL KENARINDA BEKLERKEN ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre yolda aşırı hızla seyir halinde olduğu iddia edilen Hayrettin Ç. kontrolündeki ticari araç yol kenarında bekleyen Bulut’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan Bulut, ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken araç Bulut’un hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Hayrettin Ç. olay yerinden kaçtı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Bulut’un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken daha sonra jandarmaya giderek ifade veren sürücü Hayrettin Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hayrettin Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA TUTANAĞINDA ASLİ KUSURLUYDU

Jandarma trafik ekiplerinin hazırladığı kaza tutanağında araç sürücüsü Hayrettin Ç. asli kusurlu bulunurken 4 çocuk annesi talihsiz kadının ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

"YERLEŞİM BÖLGESİNDE 100 KM HIZLA GİDİYORDU" İDDİASI

Sürücü Hayrettin Ç.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Gökçen Bulut’un yakınları, sürücünün serbest bırakılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz ederek tutuklu yargılanmasını talep etti. Olay yerinde 43 metre fren izi olduğu belirtilen dilekçede, araç sürücüsü Hayrettin Ç.’nin yerleşim yeri olan bir bölgede 50 kilometre hızla gitmesi gerekirken 100 kilometre hızla seyir ettiği aktarıldı.

AİLESİ İTİRAZ ETTİ

Şüpheli Hayrettin Ç.’nin davranışının taksiri aştığını kazaya davetiye çıkarma olduğu belirtilen dilekçede, “Şüpheli kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurludur. Tutuklama tedbiri için gereken şartlar fazlası ile mevcuttur. Olay yerinden kaçan şüpheli jandarmanın çağrısı ve çabasıyla ifadeye gitmek zorunda kalmıştır.

3.2 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Şüpheli olay yerinde bulunan eşi ile kaçmış, kazandığı bu zamanda da hem eşinin hem kendi ifadesini kurgulayarak delilleri karartacak nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Şüphelinin kanında alkol tespit edilmesine rağmen alkol almadığı yönünde beyanda bulunmuştur. Şüphelinin kanında 3.2 promil oranında alkol tespit edilmiştir” denildi.