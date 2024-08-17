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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 36 ilde terör operasyonu: 222 gözaltı

        Son dakika haberi 36 ilde terör operasyonu: 222 gözaltı

        3️6️ ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "GÜRZ-8" operasyonlarında bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2️2️2️ şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 08:15 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:18
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        36 ilde terör operasyonu: 222 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 36 ilde düzenlenen "Gürz-8" operasyonlarında 222 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince, 36 ilde düzenlenen Gürz-8" operasyonlarında 222 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olarak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terörizme finansman sağladıkları, terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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