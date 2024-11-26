İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 30 ilde operasyon düzenlendiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

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Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu “GÜRZ-27” operasyonları düzenlendi. 231 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin; ifade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.