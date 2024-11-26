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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: 30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu! 231 şüpheli gözaltında

        30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu! 231 şüpheli gözaltında!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen Gürz-27 operasyonlarında 231 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" dedi

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        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:57
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        30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 30 ilde operasyon düzenlendiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

        "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

        Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu “GÜRZ-27” operasyonları düzenlendi. 231 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

        Yakalanan şüphelilerin; ifade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

        Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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        #PKK operasyonu
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