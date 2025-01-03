Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Aydın, İzmir ve Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

REKLAM advertisement1 3 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM Yağışla ilgili olarak Aydın ve İzmir için "sarı", Muğla içinse "turuncu" alarm verildi.

SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT AA'da yer alan habere göre sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. REKLAM

YURDUN BATISINDA YAĞIŞ VAR Yarın Marmara ve Ege bölgesi ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak beklendiği öğrenildi.