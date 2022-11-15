Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın 3. çeyreğine (Temmuz-Eylül) dair işgücü verilerini açıkladı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,9 iken kadınlarda yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAMIN YÜZDE 56.7'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 107 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 247 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.
HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 43,7 SAAT
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 20,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.
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