Samsun'da boşanma davası açan eşi Merve Şahin'i (25),hastane otoparkında, 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Enis Adem Şahin'e (31) verilen müebbet hapis cezası, 'tahrik ve iyi hal' indirimi uygulanarak, 24 yıla indirildi.
Olay, 2 Aralık 2018 günü, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da yaşayan Enis Adem Şahin, boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleşen eşi Merve Şahin ile konuşmak istedi. Samsun'a giden koca, kadını konuşmak için otomobiline alıp, hastane bahçesine götürdü. Araçtan inen ikili arasında tartışma çıktı.
KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Tartışma sırasında Enis Adem Şahin, üzerinde taşıdığı bıçağı, eşine art arda sapladı. Bir çocuk annesi Merve Şahin, 25 bıçak darbesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürülürken yaşamını yitirdi. Enis Adem Şahin ise sırt çantasını alıp kaçmak isterken, polis ekiplerince yakalandı. Şahin, eşini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek, "Pişmanım" dedi.
'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'
Tutuklanan Enis Adem Şahin hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ile 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şahin yargılama sırasındaki savunmasında, "Olay günü, benim yanımda telefonundan başkaları ile yazışmaya başladı. 'Sen adam mısın?' dedi. Keşke böyle olmasıydı" diyerek, gözyaşı döktü. Mahkeme heyeti, kocayı, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
CEZAYA İNDİRİM YAPILDI
Enis Adem Şahin'in avukatı, kararı, cinayetin tahrik altında işlendi iddiasıyla Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşıdı. Sunulan deliller doğrultusunda Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 1 Temmuz'da verdiği kararda Enis Adem Şahin'in "cinayeti tahrik altında işlediği" kanaatine vardı. Şahin'e "iyi hal indirimi" de uygulayan mahkeme, daha önce verilen müebbet hapis cezasını 24 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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