'241 milyar TL'yi aşan vergi gelirinden vazgeçiyoruz'

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere bu yıl devlet olarak 241 milyar TL'yi aşan bir vergi gelirinden vazgeçtiklerini söyledi. Adana İş Dünyası Buluşması programında konuşan Nebati, ''Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere devlet olarak 241 milyar TL'yi aşan bir vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz'' dedi.

'MALİ DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Mali disiplin vurgusu yapan Nebati ''Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124.6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz'' diye konuştu.

Türkiye'nin serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomi olduğunun altını çizen Nebati, sözlerine şöyle devam etti: ''Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir.''

'FİYATLARDAKİ BOZULMA GEÇİCİ'

Bakan Nebati, girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekti ve ekledi: ''Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor. Dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami gayret gösteriyor ve gerekli adımları hız kesmeden atmaya devam ediyoruz.''

'ENFLASYONLA MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM'

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Nebati şöyle konuştu: ''Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan, makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz.

'KKM'NİN MALİYETİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

Kur Korumalı Mevduat sayesinde döviz tevdiat hesabının toplam mevduat içindeki payının 10 puan düştüğünü belirten Nebati ''Mevduatın vadesini 2 katına çıkardık. KKM uygulamasının bütçeye maliyeti yakından takip ediliyor. KKM için bütçeden mart ayında 11.7 milyar lira, nisan ayında 4.6 milyar lira ve mayıs ayında da 4.8 milyar lira olmak üzere toplam 21.1 milyar lira tutarında ödeme gerçekleşti.'' dedi.

'PİYASADAN GELEN HER TALEBİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Piyasadan gelen her türlü talebi hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Nebati ''Tüketici kredilerinde makro ihtiyati politikalarla sıkılaşmaya gidilmiş olsa da selektif kredi politikamızla ülkemiz için yatırım, üretim ve ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Adımları atıyoruz, piyasadan gelen her türlü talebi hızlı bir şekilde değerlendiriyor, etki analizlerini yapıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Selektif kredi politikamızla ihracat yapan firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Nebati, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bölgenin lojistik bir bölge olmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

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