Son dakika haberi 21 milyar TL'lik operasyon! 97 kişi yakalandı!

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SİBERGÖZ-47 operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya şu açıklamada bulundu:

21 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

"Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-47 operasyonlarında; hesaplarında toplam 21 Milyar TL işlem hacmi bulunan 9️7 şüpheli yakalandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 Milyon 150 Bin TL değerinde; 12 konut, 6 adet otomobil, 4 adet motosiklet, 2 adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu." Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 2️⃣7️⃣ ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik düzenlenen… pic.twitter.com/OUr2PtlcTH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2024