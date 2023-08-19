Son dakika haberi 2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN PAYLAŞIM
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özvar paylaşımında, "Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim." ifadesini kullandı.
ÖSYM BAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır." dedi.