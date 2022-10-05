2022 Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2022 Nobel Kimya Ödülü'nün Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless'a verildiği duyuruldu.

Ödül 2021 yılında, Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan 'organokatalizi' geliştirmelerinden ötürü layık görülmüştü.

1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, "Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı" olmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.