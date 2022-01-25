2 bakandan İstanbul'da karla mücadele hakkında önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun karla mücadele hakkında açıklama yaptı.
KARAİSMAİLOĞLU: SÜREÇ SIKINTILI GEÇTİ
"Karayolları Genel Müdürlüğü olarak 68 bin kilometrelik işletmemiz devam ederken, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde özverili bir çalışma yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdi.
Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey-Hadımköy arasında terk edilen araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların kaldırılması devam ediyor. FSM ve 15 Temmuz'dan geçişlere saat 13.00'ten itibaren izin vereceğiz.
Hava yolunda hareketlenme başladı, İstanbul Havalimanı'nda yavaştan uçuşlar başlayacak.
Büyük bir özveriyle teyakkuz halinde çalışmaları devam ettireceğiz. Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek. Teyakkuz hali devam ediyor."
SOYLU: ULAŞAMADIKLARIMIZ BİZİ AFFETSİN
"Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini görüyoruz. Dün itibariyle İstanbul yoğun ve şiddetli bir karla karşı karşıya kaldı. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ciddi bir mücadele başladı. Tipi ve soğuk her şeyi olumsuz etkiledi.
İstanbul'un her noktasında topyekun bir çalışma ortaya konuldu. Bir canımıza sıkıntı gelmiş bir durum olmadı. Vatandaşlımız elbette yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle büyük bir zorluk çekti. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz.
Kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. 8 valilik İstanbul'a gelişin durduğu için konaklamayı gerçekleştirdi, 5 valilik iş makinesi gönderdi. Hem gıda hem içecek takviyesi yapmaya çalıştık. Ulaşamadıklarımız bizi affetsin. Sorumluluğumuz tüm Türkiye'yedir.
Perşembe gününe kadar soğuk hava ve kar yağışı devam edecek. Tedbirimizi devam ettireceğiz. Vatandaşımıza çağrımız, mümkün olduğunca özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. Perşembeye kadar tedbirlerimizi hem devlet olarak biz, ama vatandaşlarımızdan da mümkün olduğunca arterleri kullanmamalarını, tedbirli ve temkinli olmasını istiyoruz.
Ağır vasıta araçlarının kendilerine uygun lastiklerle yola çıkması gerekirdi. Hem kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkmak hem de bu hava şartlarında park alanlarında beklemektir. Her birimizin tedbirli ve temkinli olması gerektiği düşüncesindeyiz."
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