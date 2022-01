İmamoğlu son durumu açıkladı

HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son duruma ilişkin AKOM’da açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu şu bilgileri verdi:

Süreci takip ediyoruz, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için müşterek bir çalışma yaparak kentimizin toparlanmasını sağlıyoruz.

Kar yağışı 21 ile itibariyle yoğunlaştı. Dün çok yoğun bir kar yağışını yaşadık. 15.00 itibariyle Arnavutköy ve Eyüpsultan bölgesinde yoğun şekilde başlayan kar yağışı İstanbul'un batı tarafında çok yoğun ektisini gösterdi.

Aldığım bilgiye göre; 8 saatte 60 kiloya kar yağışının düştüğü yerler var. Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var. Şehirimizin genelinde 30-50 santimetre aralığında kar kalınlığı oluşmuştur.

Kar yağışı bugün de akşam itibariyle yine yoğun bir biçimde devam etme ihtimali yüksek. O bakımdan yapılan bütün uyarılara vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.

Ana arterlerimizde kapalı bir yol yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyemız adına yine söylemem gereken halk ekmek üretimi devam etmektedir. Gün boyu vatandaşlarımız ekmek ihtiyacını karşılayabilecektir. Su sıkıntısı, kesintisi olmayacaktır. Gaz kesintisi olmayacaktır. Bir yandan yol açmak bir yandan trafiği açma çalışmasının yanı sıra sokakta kalan 1550'ü aşkın vatandaşımızı kendi konutlarımızda ve otellerde ağırladığmızı belirtmeliyim.

Bütün ağırladığımız bu insanlara maksimum katkı sunduğumuzu belirtmeliyim. Şu ana kadar yolda kalan vatandaşlarımıza 65 bin civarında kumanya dağıttığımızı ifade edeyim. Sokak canlılarıyla ilgili olarak da 2 tonun üzerinde mama dağıtımı yapıldı. Hiçbir eksiklik yaşamayacağımızı düşünüyorum.

İstanbul'da son zamanlarda görünen en yoğun kar yağışını gördük. Ani bastıran, gök gürültülü bir kar yağışını yaşadık. Özellikle bir önceki akşamdan da bildiğiniz gibi Bolu Tüneli'nin açılması ve yolun yoğunlaşması, tıkanıklığın artmasıyla yoğunluk arttı. 3-4 saatte araçlar çekildi. Büyük araçların böyle günlerde trafiğe çıkmamasına dikkat etmeliyiz.

İstanbul'un bir sorumluluk haritası vardır. E5, D-100 kime aittir bellidir. Ama böyle bir afet ortamında birbirimizi yaralayan söylemleri duymuyor, görmüyoruz bile. Şu an bu masada birçok kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi var. Her emekçinin emeğine, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Bu anlamda da sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Her an telefonun karşı ucunda oldular.

Mağdur olan vatandaşlarımızı bilerek onlardan da özür dileyerek, sorunu azalttığımızı belirtiyorum. Bu akşam yine kar yağışı olduğunu bilelim. Dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Yarına da dikkat etmeliyiz. İşi olan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını tercih etsinler. Herkese yuvasında mutlu bir gün diliyorum. Karın güzel tarafına da bakmamızı rica ediyorum. Yeraltı sularının çekildiği bir dönemde bu karın bir bereket İstanbul için kaynak olduğunu bilelim.

Özellikle Terkos ve Sazlıdere bölgesine yağan karla barajlarımızda doluluk oranı yüzde 54'lerden yüzde 70'lere ulaştı. Bu sevindirici bir haber."