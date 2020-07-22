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16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den dün akşamdan beri haber alınamıyor.

İzmir Menemen'de yaşayan Eylem Hıdırtepe, iddiaya göre babasıyla anlaşamadığı için annesinin yanına Manisa'ya geldi. En son dün saat 20.00 sıralarında Manisa Cumhuriyet mahallesinde görülen Eylem'den bir daha haber alınamadı. Aile Eylem'in eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu.

Genç kızın bulunması için sosyal medyada #EylemHıdırtepe etiketiyle fotoğrafları paylaşılıyor.