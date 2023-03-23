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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, depremzedeler için yapılacak konutların temeli eş zamanlı tören ile atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Belediyesi önünde 'Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şu şekilde;

- "6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybını yaşayan illerimiz arasında Kahramanmaraş yer alıyor. Bölge genelinde yaklaşık 307 bin bina ile 893 bin bağımsız bölümün hasar görmesine sebep olan felaket 50 binin üzerinde can kaybına sebep olmuştur. Sadece Maraş’ta can kaybı 12 bin 307’yi buldu."

- "Yıkılanları daha iyisiyle yeniden yaparak geride bırakacağız. Biz bu topraklarda bin yıldır tabii ve beşeri ne facialar yaşadık."

- "Kimi zaman depremler gibi doğal felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden terör eylemlerine kadar ne felaketlerle karşılaştık. Hiçbir zaman geri durmadık, hiçbir zaman yılmadık. 1 asır önce Çanakkale ve milli mücadelede kazandığımız zaferi, arkası karanlık tüm terör örgütlerine ülkeyi dar ederek sürdürdük."

- "Bugün de deprem yıkıntılarının altında kaybettiğimiz canların ardından döktüğümüz göz yaşlarını geleceğimize daha güçlü sahip çıkmanın ahdine dönüştürüyoruz."

- "Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Uzun zamandır yaşadığımız her musibeti daha büyük hedefler koyarak aşıyoruz."

- "Bu felaket, mücadele azmimizi, Türkiye yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacaktır."

'KONTEYNER SAYISI MAYIS'TA 100 BİNE ULAŞACAK'

- "Depremin 45'inci gününde, arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış, enkaz kaldırma işlerinde büyük yol kat etmiş durumdayız."

- "Dünyada, Türkiye’den başka böylesine büyük alanda büyük yıkıma yol açmış bir felaket karşısında bu kadar hızlı toparlanacak başka ülke yoktur. Van depreminde bunu yapmadık mı? Bingöl’de bunu yapmadık mı? İzmir’de bunu yapmadık mı?"

- "Nerede bir deprem, yangın, afet varsa bütün bu afetlerin üzerinden biz geldik. Kahramanmaraş’ta da enkaz kaldırma, geçici barınma merkezlerinin hazırlanması ve kalıcı konutların yapılması çalışmalarını yürütüyoruz."

- "Hizmete sunulan konteyner sayısı 32 bini buldu. Mayıs ayına kadar 100 bin konteynıra ulaşmış olacağız. Bölgedeki geçici barınma merkezlerinde 2.5 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz."

'AFŞİN'E YENİ BİR OSB KURUYORUZ'

- "Afşin'e yeni bir OSB kuruyoruz. Çiftçi ve üreticilerimizin de zararlarının telafisi amacıyla, mazot, yem, su ürünleri başta olmak üzere her türlü adımı atıyoruz.Felaketten sonraki ikinci haftada kalıcı konut adımlarını atmaya başladık."

- "319 bin konut ve köy evi, toplamda da 650 bin konutu yapacağız. Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6 bin 223 köy evinin inşası ile ilgili hazırlıkları bitirip ihalesini yaptık."

- "Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık."

- "Bu rakamlar halen süren tespit çalışmalarının sonuçlarına göre artabilecektir. 7 bin 353 konut ile 620 köy evinin bugün temelini atıyoruz."

- "Diğer illerimizdeki konut ve köy evlerimizle birlikte rakam 18 bini buluyor. TOKİ ve Emlak Konut ile geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 180 bin güvenli konutu ve kentsel dönüşüm projelerini nasıl yapmışsak, ülke çapındaki afetler sonrasında yaraları nasıl telafi etmişsek, bu depremin yaralarını da öyle saracağız. Kahramanmaraş’ta 3 bin konut ve 12.500 altyapılı arsa bunun ispatıdır."

- "1 yıl içerisinde bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

'11 İLİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Afetzede kardeşlerimizin, çocuklarımızın geleceğe güvenle yürüyebilmesi için Kahramanmaraş'ta sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle temelleri atacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılacak konutların 1 yıl içinde afetzedelere teslim edileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla 11 ilimizi, tarihiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için çalışacağız. 1 yıl içerisinde, camileriyle, parklarıyla, okullarıyla konutlarımızı söz verdiğimiz gibi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde, sözleşmesi imzalanan 46 bin 327 konutun 17 bin 902'sinin temelleri atıldı.

Temel atma törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

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