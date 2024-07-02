Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 1 haftada 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

        Son dakika haberi 1 haftada 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

        Son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:06 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 haftada 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin 7/24 kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

        Hiçbir düzensizliğe müsaade etmediklerini, etmeyeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda, ️kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, ️insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Son 1 haftadır süren "Kalkan-25" operasyonlarında, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 100 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

        "Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz️."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı
        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Habertürk Anasayfa