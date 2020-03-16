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Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Türkiye-İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen ve “PKK/KCK Terör Örgütü Mensubu” olduğu tespit edilen biri kadın olmak üzere 2 PKK/KCK Terör örgütü mensubu, 9 Mart tarihinde yapılan fiziki takiple yakalandı.

Teröristlerle yapılan ilk mülakatta, örgüt mensupları, PKK terör örgütüne, 1996 ve 1999 yılında katıldıklarını ifade etti.

Meral Yıldız'ın haberine göre, teröristler ifadelerinin devamında, 2013 ve 2014 yıllarında müzahir siyasi partinin başkan ve üyelerinin bir kısmının Kandil’e gelerek PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile bir dizi görüşme ve toplantı yaptıklarını, benzer şekilde yabancı ülkelerden özellikle basın mensupları olmak üzere birçok şahsın dönem dönem sözde üst düzey yöneticilerle bir araya geldiklerini belirtti.

KARAYILAN VE BAYIK'IN KORUMALIĞINI YAPMIŞLAR

PKK’da oldukları süre içerisinde zaman zaman Murat Karayılan ve Cemil Bayık başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını ifade eden teröristler PKK/KCK terör örgütünün Zap/Metina/Gare/Haftanin/Hakurk/Kandil gibi sözde saha ve alanlarının neredeyse tümünde faaliyet yürüterek, yurt dışı yapılanmalarında görev aldıklarını söyledi.

Teröristler ifadelerinin devamında, artık tükenme noktasına geldiğini düşündükleri PKK/KCK terör örgütünün, Irak ve Suriye’deki faaliyet alanlarında birçok örgüt mensubunun intihar ettiğini, örgüt tarafından infaz edildiğini ve örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarına şahit olduklarını söylediği kaydedildi. Örgüt mensupları, son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK’nın sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediklerini belirtti.

18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldıklarını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiklerini belirten teröristler, PKK/KCK terör örgütünün panik içerisinde olduğunu, kimsenin ne yaptığını bilmediklerini dile getirdi.

Teröristler ayrıca, yakalandıktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını dile getirdi.