18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne’ye gelen göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yoğunluk oluşturuyor. Yunanistan sınır kapısından geçişlere izin vermezken, göçmenler Meriç Nehri'nin lastik botlarla aşıp, karşı tarafa geçiyor. Geçişleri önlemek için sınıra siper kazıp metrelerce dikenli tel çeken Yunan güvenlik güçleri, yakaladığı göçmenlere şiddet uygulayıp, üzerlerindeki değerli eşyaların alarak "uluslararası hukuka aykırı" şekilde Meriç Nehri'nden geri itmeye zorluyor.
GECE, GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDA
Yunanistan'ın müdahale ettiği göçmenlerin geri gönderilmesini engellemek için sınırda görevlendirilen bin Özel Harekat polisi, Meriç Nehri'nde zodyak botlarla, sınırın sıfır noktasında ise araç ve yaya olarak devriye görevlerini 24 saat aralıksız sürdürüyor. Geceleri termal kameralar kullanan Özel Harekat polisleri, Yunan güvenlik güçlerinin geri göndermeye çalıştığı göçmenlerin dönüşlerini engelledi. Yetkililer, Özel Harekat polislerinin göreve başlamasıyla Yunanistan'ın ‘uluslararası hukuka aykırı’ uygulamalarının engellendiğini söyledi.
Zodyak botlarda 3 kişilik gruplar halinde devriye yürüten Özel Harekat polisleri, görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Sınırda 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerlerle birlikte devriye yürüten Özel Harekat polisleri, Yunanistan’ın 'uluslararası hukuka aykırı' geri itmelerini önledi. Özel harekat polislerinin Meriç Nehri'ndeki devriyelerini Yunan güvenlik güçleri de sınırdan izlediği görüldü.
YUNANİSTAN'IN GERİ GÖNDERMESİ KAMERALARDA
Yunanistan'ın ülkelerine geçen düzensiz göçmenleri gece yarısı hukuka aykırı olarak Türkiye'ye geri göndermeye çalışması, Özel Harekat polislerinin termal kameralarına yansıdı. Kameralarda Yunan polisinin Meriç Nehri'nden botlarla geri göndermeye çalıştığı göçmenler, Türk Özel Harekat polislerinin bölgeye hareket etmesiyle engellendi.
VALİLİK: 147 BİN 132 GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ
Edirne Valiliği, Avrupa ülkelerine geçmek için kente gelen göçmenlerle ilgili istatistik bilgilerini açıkladı. Açıklamada, 147 bin 132 göçmenin Yunanistan'a geçiş yaptığı ve geçişlerin halen devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar, Edirne il sınırlarından Yunanistan'a; 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere, toplam 147 bin 132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup, geçişler halen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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