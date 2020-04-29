Hüseyin Atan'ın kullandığı 48 AP 793 plakalı minibüs, Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkisindeki kavşakta İsmail Türer'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Türer, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı. Türer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Atan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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