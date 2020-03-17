Meclis'te koronavirüse karşı 'mesafeli oturum'

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

Ancak, 589 milletvekilli Meclis'te yaklaşık 100 milletvekili yer aldı. Yurtdışından gelen 31 vekil de kendilerini karantinaya alarak 14 günlük sosyal izolasyon sürecine girmişti.

Milletvekilleri arasında mesafeli oturum da gözlerden kaçmadı.

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