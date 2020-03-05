Karlov davasında mütalaa!

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Polis Memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Habertürk'ten Fezvi Çakır'ın haberine göre, savcı mütalaasında; suikastın FETÖ tarafından yapıldığı ve amacın Rusya Türkiye ilişkilerini baltalamak olduğunu belirtti. Sanıklar Şahin Sögüt, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşat Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Bu isimlerin "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçundan ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi de istendi. Savcı bu isimlerin bir dizi suçtan ayrıca hapis cezaları almalarını talep etti.

Mahkeme, 5 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması isterken, 6 sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu'nun da bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ise ayrılması mütalaa edildi.