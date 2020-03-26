26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile valilik ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi. Zorunlu hallerde olağanüstü toplantı, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecek.
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Kovid-19 salgınında virüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili önlemler alınmaya devam ediyor.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı valiliklere ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir alındığı, bu tedbirler kapsamında uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıda tedbirlerin alınması gerekli görüldüğüne dikkat çekilerek, alınan tedbirler şu şekilde sırlandı:
Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı.
Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilecek.
Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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