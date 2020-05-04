Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 61 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 126 bin 45, toplam can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığını açıklandı.
Koca yaptığı açıklamada, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeni önlemler ve bazı normalleşme adımlarının da ele alınması bekleniyor.
Şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlaması: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 ilde şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlaması bu gece saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Kabine toplantısında bu konu da gündeme gelmesi beklenirken, kısıtlamanın 15 gün daha uzatılması planlanıyor.
Sınav tarihleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak. Sosyal mesafe konusunda da arkadaşlarımızla beraber simülasyonlar yapıyoruz ve nasıl bir oturma düzeni olacağı konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla da temas halindeyiz. Dün de bir toplantı yaptık konuyla ilgili, bununla ilgili her türlü tedbiri en güçlü şekilde alacağız" karşılığını vermişti. Bugünkü toplantıda LGS tarihlerinin de belirlenmesi bekleniyor.
65 yaş üstüne kolaylık: Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 21 Mart tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kolaylıkların getirilmesi de görüşülecek. 7 milyon vatandaşın belli gün ve saatlerde sokağa çıkmasına izin verilmesi bekleniyor.
Sokağa çıkma kısıtlamaları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'na kadar süreceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın öncesindeki 4 gün ile Ramazan Bayramı tatilinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda gündeme gelecek konular arasında.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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