Gürcistan'da bankada rehine krizi

Açıklamada, olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zugdidi kentinde bir bankaya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, silah tehdidiyle banka çalışanlarını rehin aldığı belirtildi.

Gürcistan'da banka soymaya çalışan bir saldırganın, çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.