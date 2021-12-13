Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı

AA

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.

Ramaphosa, omicron varyantının görüldüğü ilk ülke olduğu için Güney Afrika'ya karşı sınırları kapatan devletleri eleştirmişti.