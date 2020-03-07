07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medya yatırım yönetimi şirketi GroupM'in Türkiye ofisinde üst düzey atamalar gerçekleşti.
Söz konusu atamalar, geçtiğimiz hafta içinde Demet İkiler'in, GroupM EMEA bölgesindeki 27 ülkenin yönetimini üstlenerek, EMEA CEO’su olarak atanmasının ardından gerçekleşti.
Bu kapsamda, Mindshare, MediaCom, Wavemaker, m/SIX, The&Partnership, Ingage, DirectComm ve Xaxis’in dahil olduğu yüzde 24 pazar payı bulunan GroupM Türkiye’de yeni CEO Bülent Yar oldu.
26 yıldır reklam sektöründe yer alan Bülent Yar, 2016 yılından bu yana Mindshare CEO’su olarak görev almaktaydı. 2018 Ekim ayından beri de GroupM Chief Media Officer görevini de yürüten Bülent Yar, Nisan ayı itibariyle Demet İkiler’den bayrağı teslim alarak GroupM Türkiye CEO’su olarak görevine devam edecek.
DİĞER ŞİRKETLERİN DE YÖNETİMİ DEĞİŞTİ
Kariyerinde 27 yılı geride bırakan Wavemaker CEO’su Neslihan Olcay'ın ise, Mindshare CEO’su olarak atandığı açıklandı.
16 yıldır GroupM bünyesinde ve 2011 yılından beri GroupM yönetim masasında yer alan, 2017 yılından beri IAB Avrupa’nın Eğitim Komitesi Başkanlığını ve 2019 yılı başından beri IAB TR Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Neslihan Olcay'ın, bu görevlerine devam edeceği öğrenildi.
19 senedir GroupM çatısı altında bu zamana kadar MEC eş genel müdürlük ve Wavemaker COO’luk görevlerini yerine getiren, 2018 yılından bu yana da The&Partnership ve m/SIX ajanslarının Genel Müdürlüğü görevini yürüten Serdar Aytok'un Wavemaker CEO’su olarak görevine devam edeceği belirtildi.
The&Partnership ve m/SIX Genel Müdürlük görevine ise 17 yıldır Mindshare’de üst düzey yönetici olarak görev yapan Aslıhan Anarat Çötelioğlu atandı.
Öte yandan, 2015 yılında beri Mediacom CEO'su olarak görev yapan Tolga Üner'in, Mzone ile sorumluluk alanlarını genişleteceği kaydedildi.
Yeni atamalar hakkında konuşan GroupM EMEA CEO’su Demet İkiler, "GroupM Türkiye, yönetimim de olan EMEA bölgesi içerisinde öncelikli pazarlarımdan biri olarak güçlenmeye, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için endüstriyi daha iyi hale getirmeye, değer yaratmaya devam edecek. Yeni dönem için hepimiz çok heyecanlıyız" dedi.
YILDA 50 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YÖNETİYOR
Bünyesinde Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/Six ve Xaxis gibi kurumlar bulunan GroupM'in yılda 50 milyar dolarlık medya yatırımı yönettiği belirtiliyor.
573 çalışanı buluanan GroupM Türkiye bünyesinde ise Mindshare, Mediacom, Wavemaker, The&Partnership, Ingage, m/Six ve DirectComm ajansları bulunuyor.
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