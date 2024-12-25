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        Gri listeye bir çizik daha!

        MİT, gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:37
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Gara genel cephane sorumlusu 'Hogir Batman' kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi.

        DHA'nın haberine göre MİT, 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem talimatları verdiği tespit edilen, PKK/KCK'nın sözde Gara genel cephane sorumlusu 'Hogir Batman' kod adlı Fırat Serihan'ı hedef listesine aldı.

        Terörden arananlar listesinde de gri kategoride bulunan terörist, saha ajanları ile takibe alındı. Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edildi. Operasyon için uygun zamanı bekleyen MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara'da hazırlıklarda bulunan 'Hogir Batman' kod adlı Fırat Serihan ve beraberindeki teröristleri etkisiz hale getirdi.

        Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katıldı. 2010-2014 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı. 2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn El Arap'ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gara sözde genel cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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