Göz göre göre köpeğin üzerine sürdü

İHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, park etmek istediği otomobilini kaldırımda yatan sokak köpeğinin üzerine sürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Yenimahalle ilçesi İlk yerleşim Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü, otomobilini park ederken kaldırımda uyuyan köpeği fark etmesine rağmen üzerine sürmeye devam etti.

Köpek çarpmayla fark ettiği araçtan can havliyle kaçarken, başka bir köpeğin ise sürücüye havladığı görüldü. Sürücü, daha sonra otomobilini park etmeden olay yerinden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına da yansırken, hayvanseverler görüntülere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.