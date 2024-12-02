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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Göçmen kaçakçısı 49 organizatör tutuklandı | Son dakika haberleri

        Göçmen kaçakçısı 49 organizatör tutuklandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülke genelinde, Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen "KALKAN-33" operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 08:58 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:30
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        Göçmen kaçakçısı 49 organizatör tutuklandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

        AA'daki habere göre Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen Kalkan-33 operasyonlarında, 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi."

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