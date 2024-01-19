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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da genç kadın evinde vurulmuş halde bulundu! - Güncel haberler

        Korkunç şüphe! Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu

        Şanlıurfa'da 24 yaşındaki genç bir kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Göğsünden yaralanan sağlık teknisyeni Hicret Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kan donduran olayla ilgili evde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:58
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        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
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        Şanlıurfa'da, ağız diş teknisyeni Hicret Can (25) evde göğsünden silahla vurulmuş, ölü halde bulundu. Evde bulunan M.S. gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Hicret Can'ın oturduğu evden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla gelen ekipler, evde Hicret Can'ı kanlar içerisinde silahla göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hicret Can´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Hicret Can´ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan M.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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        #Şanlıurfa
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