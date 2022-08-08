'Gelecek hafta daha sıcak geçecek'

"Su buharı arttıkça geceler daha sıcak geliyor, uyku azaldıkça gündüzler sanki uzuyor (aslında kısalıyor, mevsim sonbahara hazırlık yapıyor)" diyen Öztel, değerlendirmesine şöyle devam etti:
"Yine de bir sonbahardan bahsetmek için erken, Türkiye en az 20 gün daha sıcak yaz havasının içinde kalacak. Bir nokta var ki sıcaklık dalgalanmaları ve kuvvetli sağanaklar. Bu hafta Ankara, Eskişehir, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Bursa yaz yağmurları alıyor.
Ege’nin ve Akdeniz’in kıyılarına sokulacak bu yağmurlar hafta ortası Akdeniz’de havayı da ferahlatacak. Yaz başından bu yana kavrulan güney sahilleri ve büyük şehirlerde nefes almaya çalışan insanları biraz rahatlatacak bu serinlikle yağmur da geliyor. Tatildeyseniz ve kıyılarda yağmaz diyorsanız yarından itibaren hava durumunu daha yakından takip etmenizi öneririm.
'TATİLDEYSENİZ, TAKİP ETMENİZİ ÖNERİRİM'
Aslında güney kıyılarında yaz yağmuru zor oluşur, kuzey kıyılarımızdan farklı olarak Çeşme’den Alanya’ya hava rüzgarlı da olsa yağmur pek göremeyiz. Kıyıdan içerilerde ise kıyamet kopar, dolu fırtına hortum 'Isparta’ya ne oluyor' dedirtir.
Bu hafta Doğu Karadeniz’de yağmurların Giresun-Artvin arasındaki alanda sürmesini bekliyoruz hali hazırda toprak pek kuru değil. Rize-Trabzon özellikle bu yağmurlardan etkileniyor. Bu hafta Doğu Karadeniz’in yağmurları yine bölgeden ayrılmayacak görünüyor.
'BU, SERİN HALİMİZ SAYILIR'
İstanbul’da kuvvetli esen poyrazı saymazsak önemli bir yağış göremedik, Pazar akşamı ve Pazartesi sabahı Avrupa yakası ile bazı kuzey ilçelerden geçiş yapan kısa süreli yağmurlarla şehir biraz ferahladı fakat hızlı buharlaşma ile su yine havaya kaçtı ve yerleşti. İstanbul’da çarşamba ve perşembe günü gün içinde kuvvetli yağmur geçişleri olabilir. Bu iki gün dışarıda olacaksanız takip etmenizi öneririm.
Türkiye’de gelecek hafta bu haftadan daha sıcak geçecek, yani bu serin halimiz sayılır. 15-16 Ağustos’tan itibaren bir süre daha sıcak günlerin içine girebiliriz."
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