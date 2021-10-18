Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın!

AA

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.