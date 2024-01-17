Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gaziantep'te sis yüzünden uçak seferleri iptal edildi! Gaziantep'te hava durumu nasıl, uçuş yapılıyor mu? Gaziantep iptal olan uçak seferleri

        Gaziantep'te uçak seferlerine 'sis' engeli

        Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Kentte kara ulaşımında da aksamalar yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hava ulaşımına sis engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi; kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.

        DHA'nın haberine göre kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda farlarını yakarak ilerleyebildi. Trafik polisleri de sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Öte yandan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #gaziantep
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YSK Başkanı'ndan 31 Mart açıklaması
        YSK Başkanı'ndan 31 Mart açıklaması
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Bakan Koca'dan teşekkür! Çığ tehlikesine rağmen kurtardılar
        Bakan Koca'dan teşekkür! Çığ tehlikesine rağmen kurtardılar
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Habertürk Anasayfa