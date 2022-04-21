Gasp dehşeti! Şoka uğrayan kadın yerde sürüklendi

Korkunç olay 18 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre sabah evine giden N.Ü. kaldırımda durduğu sırada motosikletle yoldan geçen 2 şüpheliden biri, inerek kadının sırt çantasını almaya çalıştı. Kadın direnince yere düştü, şüpheli N.Ü.'yü sürükleyerek çantasını alıp kaçtı.
TAKİP EDİP ÇANTAYI KURTARDI
DHA'nın haberine göre, bu sırada kadının yardım çığlığını duyan apartman görevlisi Ali Pekmez (48), şüpheliyi takip etmeye başladı.
Pekmez'in takibi sırasında şüpheli, çantayı yola atıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çantayı N.Ü.'ye teslim eden Pekmez durumu polise bildirdi. Hastaneye kaldırılan N.Ü.'nün başından yaralandığı, sol bacağında kırık oluştuğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'YAKALAYAMADIM, PEŞİNDEN KOŞTUM'
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaya tanık olan Ali Pekmez "Binanın etrafında dolaşırken bir kadının yardım çığlığını duydum. Yola çıktığımda hırsızın üzerime doğru koştuğunu fark ettim. Yakalamaya çalıştım ama kaçtı. Daha sonra peşinden koştum. Otoyol köprüsü üzerindeki tel örgülerin arasından yola atlayıp, kaçtı. Çantayı da yola attı. Polisi arayıp ihbarda bulundum" dedi.
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