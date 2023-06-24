Gasp çetesinden yeni dolandırıcılık yöntemi!

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan gasp çetesi lise öğrencisini telefonla arayarak, lise öğrencisine "Baban ve annen bir suça karıştı. Evdeki altınları getir. Parmak izi çalışması yapacağız" diye kandırdı. Evden gizlice 700 bin lira değerindeki altınları alıp gelen lise öğrencisinden altınları alıp kaçan çete bir gün sonra, cezaevinden çıkan İ.Y. adlı kişinin önünü "polis" diye keserek üzerindeki 300 bin lira parasını gasp etti. 5 kişilik gasp çetesi gasp büro amirliği ekipleri tarafından çökertildi. İstanbul’da sık sık yaşanan telefon dolandırıcılık olayına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez yaşanan telefon dolandırıcılık olayında yeni bir yöntem kullanıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay 25 Mayıs günü Avcılar’da meydana geldi.

“BABAN VE ANNEN SUÇA KARIŞMIŞ” Dolandırıcılık çetesi 17 yaşındaki lise öğrencisi S.Ö.’yü cep telefonundan arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, babası ve annesiyle ilgili çok önemli bir soruşturmanın sürdürdüklerini belirterek “Baban ve annen bir hırsızlık suçuna karıştı. Sen evde bulunan altınları bize gizli getirmen lazım. Biz altınlar üzerinde parmak izi çalışması yapacağız. Ama çok gizli bir operasyon kimseye söyleme” dedi.

700 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTINLARI GETİRDİ Evde bulunan kasanın şifresini gizlice öğrenen S.Ö., anne ve babasının evde olmadığı saatlerde, kasayı açarak içindeki altınları aldı. Sözde polis olduklarını söyleyen çete tarafından telefonla, nereye geleceği söylendi. Telefonu kapattırmadan, S.Ö.’yü yönlendiren çete, polisin takipte olmadığına emin olduğu bir nokta da altınları aldı.

AİLE ÇOCUKLARI HAKKINDA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU Bu sırada eve gelen anne ve baba çocukları S.Ö.’yü evde bulamayınca telaşa kapıldı. Çocuklarına ulaşamayan anne ve baba soluğu karakolda aldı. Kayıp başvurusu yapan baba ve anne kısa bir süre sonra gerçek karşısında şok geçirdi. Eve dönem S.Ö., başına geleni anlatınca anne ve baba ile çocukları bu kez dolandırıldıkları için polise başvurdu.

BİR GÜN SONRA GASP OLAYI Bu olaydan sonra Maltepe’de esrarengiz bir gasp olayı yaşandı. Cezaevinde çıkan İ.Y. adlı kişinin önünü kesen 5 kişilik bir gasp çetesi, kendilerini polis olarak tanıttı. Telsiz ve kelepçelerle İ.Y.’yi etkisiz hale getiren gasp çetesi, mağdurun üzerinde bulunan 300 bin lira parayı alıp kaçtı.

GASP EKİPLERİ İZ SÜRDÜ Yaşanan her iki olayda da benzer eşkaller verilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayların kamera görüntüleri elde eden polis soruşturmayı derinleştirdi. Derinleşen çalışmalarda Avcılar’daki telefon dolandırıcılığı yapan çete ile Maltepe’de polis süsü vererek gasp yapan şüphelilerin aynı gasp çetesi olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda 5 kişilik azılı bir gasp çetesi tespit edildi. Olayları çalıntı araç ve ikiz plaka kullanarak gerçekleştirdikleri belirlendi. Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonla Hamza S.(25), Baran N. (21), Mustafa G.(23), Nevzat S. (20) ve Ferhat S. (24) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız silah, polis telsizi ve kelepçelerle birlikte 227 bin değerinde Umman riyali para ele geçirildi. 5 şüphelinin çeşitli suçlardan bir çok suç kayıtları ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen gasp çetesi iki mağdur tarafından da teşhis edildi. İşlemlerin ardından gasp çetesi adliyeye gönderildi.