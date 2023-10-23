Sanık Tevfik Demir ise savunmasında şunları kaydetti: "Bugüne kadar yaptığım hiçbir inşaatta sorun yaşamadım. İnşaatın şantiyesinde şef olarak hiç bulunmadım. O dönemlerde daha çok cezaevi inşaatıyla uğraşıyordum. Binada statiği etkileyecek etki, sonuç ve tadilat olmamıştır. 50 yıllık mühendisim, suçsuzum tahliyemi talep ediyorum."