Erden Timur'dan İngiltere çıkarması! Gözler Fred transferinde
Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred için atağa kalktı... Transferi noktalamak için İngiltere'ye giden Erden Timur, Premier Lig deviyle resmi temaslara başladı.
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Sezonun ilk resmi maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
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Sarı-kırmızılılar forvet bölgesi için Icardi'yi açıklamaya hazırlanırken, orta saha transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Kadrosuna kaliteli bir orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasında yer alan Leandro Paredes'ten vazgeçerken, transferde rota Fred'e çevrildi.
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Manchester United forması giyen Brezilya yıldızın transferini noktalamak için İngiltere'ye uçtu.
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Özel uçakla Ada'nın yolunu tutan Timur, Premier Lig deviyle bonservis pazarlığına başladı.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kırmızı Şeytanlar Fred için 18-20 milyon pound arası bir teklif bekliyor.
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Galatasaray ile Manchester United arasında görüşmeler sürerken, Fred'in ise kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, geçen sezon Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 6 da asist yaptı.
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Fred, 2028 yılında Ukrayna ekibi Shakhtar'dan 59 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.
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