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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri - Durdurulamayan güç Mauro Icardi! - Galatasaray Haberleri

        Durdurulamayan güç Mauro Icardi!

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 devirirken, galibiyet golü Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldız bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:51
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        • 1

          Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu İngiliz temsilcisi Manchester United'ı iki kez geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

        • 2

          Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ın yanı sıra, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada İngiliz ekibine konuk oldu.

        • 3

          İlk hafta sahasında Kopenhag ile karşılaşan "Cimbom", 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalamış ve gruba 1 puanla başlamıştı.

        • 4

          Sarı-kırmızılılar, 2. haftada Manchester United ile Old Trafford Stadı'nda karşılaştı. Müsabakada Rasmus Hojlund'un golleriyle 2 kez geri düşen Galatasaray, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin skor katkısıyla geri dönmeyi bilip, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla A Grubu'nda 4 puana çıktı.

        • 5

          Bayern Münih'in 6 puanla zirvede yer aldığı grupta ikinci sıraya yerleşen Galatasaray, tur atlama yolunda inancını yükseltti.

        • 6

          PENALTIYI KAÇIRDI, GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI

          Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı golle takımına galibiyeti getiren futbolcu oldu.

        • 7

          Müsabakanın 76. dakikasında skor 2-2 iken kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı dışarı atarak takımını öne geçirme fırsatından yararlanamadı.

        • 8

          Yıldız golcü, penaltıyı kaçırmasından yaklaşık 3 dakika sonra gelişen atakta fileleri havalandırarak galibiyeti getirdi.

        • 9

          13 MAÇTA 11 GOL

          Mauro Icardi, bu sezon 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

        • 10

          Sarı-kırmızılı takımın 7 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki santrfor, 7 kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 müsabakanın 3'ünde skoru değiştiren Icardi, grup aşamasındaki 2. maçında ilk golünü kaydetti.

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