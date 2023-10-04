Durdurulamayan güç Mauro Icardi!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 devirirken, galibiyet golü Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldız bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı.
- 1
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu İngiliz temsilcisi Manchester United'ı iki kez geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
- 2
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ın yanı sıra, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada İngiliz ekibine konuk oldu.
- 3
İlk hafta sahasında Kopenhag ile karşılaşan "Cimbom", 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalamış ve gruba 1 puanla başlamıştı.
-
- 4
Sarı-kırmızılılar, 2. haftada Manchester United ile Old Trafford Stadı'nda karşılaştı. Müsabakada Rasmus Hojlund'un golleriyle 2 kez geri düşen Galatasaray, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin skor katkısıyla geri dönmeyi bilip, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla A Grubu'nda 4 puana çıktı.
- 5
Bayern Münih'in 6 puanla zirvede yer aldığı grupta ikinci sıraya yerleşen Galatasaray, tur atlama yolunda inancını yükseltti.
- 6
PENALTIYI KAÇIRDI, GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı golle takımına galibiyeti getiren futbolcu oldu.
-
- 7
Müsabakanın 76. dakikasında skor 2-2 iken kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı dışarı atarak takımını öne geçirme fırsatından yararlanamadı.
- 8
Yıldız golcü, penaltıyı kaçırmasından yaklaşık 3 dakika sonra gelişen atakta fileleri havalandırarak galibiyeti getirdi.
- 9
13 MAÇTA 11 GOL
Mauro Icardi, bu sezon 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.
-
- 10
Sarı-kırmızılı takımın 7 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki santrfor, 7 kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 müsabakanın 3'ünde skoru değiştiren Icardi, grup aşamasındaki 2. maçında ilk golünü kaydetti.